Клюев хочет покрыть всю страну «уникальной образовательной сетью»

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ выступает за создание отделений Национального центра «Малая академия наук» во всех районных центрах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время церемонии подведения итогов Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН.

Он отметил, что на сегодняшний день отделения МАН созданы и действуют во всех областях, а также в АРК, Киеве и Севастополе.

«Уже в каждой области успешно работают отделения этого замечательного центра, и мы не собираемся на этом останавливаться - в каждом районе должно быть представительство Малой академии наук. Тогда мы точно покроем этой уникальной научно-образовательной сетью всю страну», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что за 7 лет существования МАН дети, которые являются ее членами, а это 200 тыс. человек, из которых треть учится в сельских школах, показали хорошие результаты в различных сферах науки и искусства.

Поздравляя победителей конкурса, А.КЛЮЕВ отметил, что практически все дети талантливы, и важно вовремя увидеть и развить их способности.

«У нас все талантливые. Кто-то в химии, кто-то в физике, кто-то в спорте, кто-то в музыке… Главное, чтобы к каждому ребенку и родители, и учителя смогли найти подход и определить, в чем же молодой человек талантлив, и раскрыть этот талант», - сказал А.КЛЮЕВ

Кроме того, первый вице-премьер поблагодарил родителей и учителей за те результаты, которых они достигли в воспитании и развитии своих детей и учеников - членов МАН.

Справки УНИАН. Малая академия наук действует в Украине с 2004 года. Основной базой отбора талантливых детей является система учреждений внешкольного образования (около 1400 разных направлений), в которых во внеурочное время учится свыше 1,5 тыс. лиц (20% школьников). Среди них, а также среди учеников общеобразовательных школ, в которых действуют ученические научные общества, ежегодно отбираются лучшие дети, у которых выявлены способности к научной, экспериментальной, исследовательской работе.

Ученики-члены МАН разделяются на слушателей, кандидатов и действительных членов.