В Украине до сих пор существует угроза авторитаризма?

Правозащитник Владимир ЧЕМЕРИС считает, что угроза возврата Украины к авторитарному режиму по-прежнему существует.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом В.ЧЕМЕРИС, который 4 мая был задержан и в скором времени освобожден белорусскими правоохранительными органами в Минске, заявил в эфире телеканала.

"Когда меня задержали, я вспомнил украинский эпизод. Меня задерживали не так давно в Украине: это было в 2008 году при "оранжевой" власти. Был такой же повод, то есть звонок неизвестного человека, такое же использование милицейских подразделений. Но, в отличие от Беларуси, где против нас все-таки силу не применяли, в Украине была довольно грубая с руганью сила, когда у нас отобрали мобильные телефоны и стерли с них все видео, чтобы никто об этом не узнал. Также не выдвинули никаких обвинений. На самом деле в Украине не только при нынешней власти, но и во времена "оранжевых", существовала и существует опасность возврата к авторитаризму", – сказал В.ЧЕМЕРИС.

Правозащитник отметил, что, несмотря на эти риски, в Украине по-прежнему больше возможностей для выражения своих мыслей, чем в Беларуси.

"Но это не благодаря правительству, а благодаря нам - украинцам", – подчеркнул он.