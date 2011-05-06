Тимошенко: в пенсионной реформе заложена другая взрывчатка

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обещает социальные забастовки в случае проведения властью пенсионной реформы в нынешнем виде.

Об этом она заявила вчера на встрече с жителями села Солнечное Сумской области, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы сегодня поднимаем людей на тот случай, если они начнут проводить эту антисоциальную пенсионную реформу в парламенте, чтобы мы всеми силами - возможными и невозможным - останавливали принятие данного закона, потому что потом люди не найдут своих пенсий", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительственная пенсионная реформа приведет к разрушению национальной системы пенсионного обеспечения.

"Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин - это недопустимо. Но в этом законопроекте заложена другая взрывчатка: все пенсионные налоги и взносы, которые платят работающие люди, власть планирует направить в частные фонды. Это – самое страшное", - отметила лидер партии «Батькивщина».

По ее словам, правительственный проект закона о пенсионной реформе предусматривает уменьшение роли государственного Пенсионного фонда. "Они планируют, чтобы эти взносы шли не в государственный Пенсионный фонд, а в специальные пенсионные фонды, которые создаются приближенными к действующей власти людьми, по сути, теневыми бизнесменами. И когда придет время получать вам пенсии, то вам расскажут, что они, к сожалению, обанкротились, их просто нет, как это было с трастами. В этом заключается опасность", - объяснила она.