В Генпрокуратуре получили письмо Луценко

В Генеральной прокуратуре Украины ознакомились с письмом экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об отказе от принудительного кормления, но ответ на него сегодня не дадут.

«Мы читали это письмо, но сегодня вряд ли дадим какую-то реакцию на него», - сказали УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО направил письмо на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о том, что будет сопротивляться принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

«Довожу до вашего сведения, что в знак протеста против незаконного, ничем не обоснованного и политически мотивированного решения ГПУ и Апелляционного суда Киева о продлении моего ареста, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., с 23 апреля объявил голодовку. Несмотря на это, подчиненная Вам пресс-служба ГПУ цинично распространяла лживую информацию о том, что я продолжаю получать продуктовые передачи, ем колбасу, орешки и другие продукты», - отмечается в заявлении.

Ю.ЛУЦЕНКО отмечает, что при медицинском осмотре 1 мая врачи установили у него потерю 14 кг веса, резкие колебания давления, наличие высокой степени ацетона в крови. «Учитывая это, мне было объявлено о принудительном питании «смесью для голодающих», которая должна была остановить рост ацетона, что могло привести к летальному исходу. Несмотря на это, подчиненная Вам пресс-служба ГПУ снова цинично заявила об удовлетворительном состоянии моего здоровья и о том, что я употребляю питательную смесь, колбасу и другие продукты», - отмечает экс-министр внутренних дел.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, очевидно, ГПУ не достаточно того, что он добивается законности и справедливости ценой своего здоровья. «Вам этого мало. Я готов отстаивать свои права и наивысшей ценой жизни. Свобода и законность достойна этого. Господин генеральный прокурор, сообщаю Вам об отказе от принудительного кормления. Готов к применению силы. Мои требования - неизменны: пересмотреть и отменить незаконное, ничем не мотивированное решение следователя о продлении удержания меня под стражей даже после завершения всех следственных действий мной и моими адвокатами и защитником; предоставить разрешение на медицинскую консультацию врача-ревматолога», - отмечается в заявлении.

Заявление из СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО передал через супругу Ирину. По ее словам, состояние здоровья и общее самочувствие ее мужа ухудшаются - за последний день он потерял 3 кг веса, у него изменяется цвет кожи и замедляется реакция, проинформировали в “Народной самообороне”.