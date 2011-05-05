Черновицкий губернатор намерен пойти против Януковича?

На День Победы на государственных учреждениях Черновицкой области не будет красных флагов - будут установлены лишь государственные флаги Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ.

«В День Победы на государственных учреждениях области будут установлены государственные флаги, - подчеркнул М.ПАПИЕВ. – В Украине есть государственная символика, и она должна использоваться во время празднований. Думаю, такие подходы должны быть и в органах самоуправления Буковины».

В то же время М.ПАПИЕВ отметил необходимость уделить особое внимание ветеранам, посетить семьи участников войны, поздравить их с праздником.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 4 мая заявил, что подпишет закон об использовании красных знамен во время праздничных мероприятий ко дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

Виктор ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что поскольку с этим знаменем участники Великой Отечественной войны шли к Победе, оно должно использоваться на празднике 9 мая вместе с государственным флагом.

21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (о порядке официального использования копий знамени Победы).

Законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Знамени Победы должен отвечать виду штурмового знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии”.

Будут использоваться копии знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - дни освобождения и дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, предусмотрено официальное поднятие в День Победы копий знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Украины.