В Харькове к приезду патриарха Кирилла подумывают накрыть Ленина тряпочкой

В Харькове предпринимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с приездом московского патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Glavnoe.ua со ссылкой на свои источники.

"Такого не было даже во время визита Медведева и Януковича в апреле прошлого года", - сказал собеседник.

Как отмечается, 8 мая Кирилл выступит с проповедью на самой большой площади Европы – площади Свободы, где уже начали монтировать сцену.

"В частности, дана команда убрать с площади Свободы луна-парк. Как сообщили рабочие аттракционов, "до 7 мая нас тут не должно быть", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, возникли также споры вокруг того, где должна быть установлена сцена, откуда патриарх должен обращаться к прихожанам.

По православным канонам, амвон, с которого произносится проповедь, в храмах расположен в восточной части церкви.

"Если представить, что харьковская площадь Свободы – это храм, то Кирилл должен читать проповедь со стороны улицы Сумской. Таким образом, патриарх будет обращаться не только к прихожанам, но и к Ленину, памятник которому установлен в западной части площади", - отмечается в публикации.

Как пишет издание, "организаторы все-таки пошли на нарушение церковных традиций и сейчас монтируют сцену-"амвон" с северной стороны площади".

Вместе с тем, по информации источника, решается вопрос о том, каким образом "прикрыть" Ленина. Как рабочая версия, рассматривается предложение чем-нибудь занавесить памятник.

Украинская правда