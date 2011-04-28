В ПР опровергают слова Тимошенко о выгодности газовых соглашений

В Партии регионов опровергают заявление бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что газовые соглашения от 2009 года были выгодными для Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ПР.

“Заключенное ТИМОШЕНКО соглашение означало банкротство нашего государства уже во втором квартале 2010 года, после президентских выборов, когда закончилась выторгованная бывшим премьером скидка на предвыборный период”, - говорится в документе.

“Вчера ТИМОШЕНКО в который раз цинично врала людям, что она договорилась о «газе по 228 долларов за тысячу кубических метров». В действительности она подписала формулу ограбления Украины: до выборов – льготная цена 228 долларов, а после выборов – 450 долларов, умноженные на пропорцию среднеарифметической цены на газойль и на мазут за девять месяцев предыдущего года, а эти цены непосредственно зависят от цены на нефть, которая подскочила больше, чем в два раза. Следовательно, формула означала дальнейшее повышение цены на газ в соответствии с подорожанием нефти”, - утверждают в Партии регионов.

С другой стороны, "согласно подписанным договорам с 1 апреля 2010 года цена импортированного природного газа для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» уменьшилась на 100 долларов на 1000 куб. м. Если бы данная скидка не применялась, компания за импортированный на протяжении 2 квартала 2010-го - 1 квартала 2011 года (12 месяцев) природный газ вынуждена была бы оплатить 16,29 млрд. долларов США. А благодаря подписанным соглашениям, компания заплатила 11,499 млрд. долларов США. Таким образом, экономия составляет около 5 млрд. долларов США”.

Кроме того, по данным “регионалов”, “из контрактов изъяты пункты относительно штрафных санкций, которые представляли постоянную угрозу деятельности компании. Если бы этого не было сделано, она вынуждена была бы платить за недобор газа в объеме больше 6%: 150% стоимости всего невыбраного газа в октябре – марте и 300% - в апреле-сентябре любого года поставки. В соответствии с подписанными дополнительными соглашениями контрактный объем газа на 2010 год был увеличен до 36,5 млрд. куб. г. Если бы этого не было сделано, законтрактованного объема (33,75 млрд. куб. г.) не хватило бы для нужд народного хозяйства Украины”.

Также в Партии регионов утверждают, что в соответствии с достигнутыми договоренностями, ОАО «Газпром» будет платить 80% стоимости транзита газа до 6 числа следующего месяца, а 20% – до 20 числа следующего месяца. “Если бы этого не было сделано, НАК «Нафтогаз Украины» вынужден был бы привлекать краткосрочные кредиты для проведения расчетов за импортированный природный газ и нести дополнительные расходы на их обслуживание”, - говорится в заявлении.