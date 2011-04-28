FEMEN призывает россиянок создавать филиалы в обход конъюнктурщиков

В России женское движение RU_FEMEN, которое провело первую акцию перед зданием Еврокомиссии в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения RU_FEMEN.

«Перед зданием Представительства Европейской комиссии в России состоялся первый флешмоб русского женского движения FEMEN. Три полуобнаженные активистки вышли к зданию Еврокомиссии с матрацами, на которых был нарисован портрет ливийского лидера, полковника КАДДАФИ. Своей акцией активистки хотели привлечь внимание общественности к бесчеловечной военной операции стран Запада против суверенной Ливии. Лозунги акции: «Make Love not War!», «Усыпите дух войны!» и «Матрац и грудь – о войне забудь!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полуобнаженные девушки прошли по Кадашевской набережной, после чего подошли к зданию Европейской комиссии и вручили сотрудникам комиссии два матраца с нарисованными на них портретами Муаммара КАДДАФИ. Одна из девушек была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В дальнейшем движение RU_FEMEN планирует проводить свои акции в поддержку права российских девушек и женщин на самореализацию, профессиональный и личностный рост.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе RU_FEMEN, российские девушки хотели бы сотрудничать с украинским FEMEN и быть его филиалом в России.

В свою очередь, украинское движение FEMEN обвинило партию «Единая Россия» в заимствовании бренда при создании аналогичного украинскому движения в России.

«Аутентичное украинское женское движение FEMEN поздравляет партию «Единая Россия» с приобретением карманной женской организации RU_FEMEN. Искренне верим, что действия российской подделки под FEMEN станут реальным подспорьем в деле одурачивания российской молодежи. Надеемся, что и впредь движение RU_FEMEN будет исполнительно подстилать ливийским и кремлевским уродам свои мягкие «матрасы», - говорится в сообщении пресс-службы украинской FEMEN.

В данный момент украинское женское движение работает над созданием филиалов движение в ряде европейских демократичных столиц: Варшава, Цюрих, Рим, а также Тель-Авив и Рио-де-Жанейро. Новость о появлении международных отделений FEMEN будет исходить исключительно от киевской организации, так как FEMEN в первую очередь украинское женское движение. FEMEN призывает политически активных россиянок создавать филиалы FEMEN в России вместе с ними, в обход политических конъюнктурщиков.