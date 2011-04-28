Литвин «с отвращением» соглашается на смешанную избирательную систему

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что для украинского общества лучшей была бы мажоритарная избирательная система при условии, что партии выдвигают кандидатов, но люди знают, кого они выбирают.

Об этом он заявил в эфире «Радио-Эра ФМ», сообщили УНИАН в пресс-службе радиоканала.

В.ЛИТВИН убежден, что «депутат должен раз в квартал отчитываться перед людьми» и «если он людей не устраивает, то люди могут отправить его прочь, а на его место должен прийти тот, кто занял второе место во время избирательных гонок в этом округе». По мнению спикера, таким образом у нас произошла бы естественная политическая структуризация. «И у нас из двухсот партий осталось бы в лучшем случае 20», - добавил он. При этом В.ЛИТВИН отметил, что когда «говорят, что нужно выйти на смешанную систему, я вынужден с отвращением соглашаться на это».

Говоря о сроках принятия избирательного закона, председатель ВР отметил, что проблемы должны решаться по мере их поступления. По его убеждению, не нужно нам сегодня заниматься исключительно законом о выборах. «Это людям и стране сегодня не печет. Давайте будем исходить из того, когда он будет готов, когда эксперты и общественность выскажут свои оценки. А тогда примем его без криков, с которыми мы привыкли принимать такие документы», - сказал В.ЛИТВИН.