Украина и Россия начинают переговоры о снижении цены на газ

08:40, 28 апреля 2011
Политика
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Возможны варианты

Юрий Бойко и Алексей Миллер перед началом встречи в Ново-Огарево
В четверг, 28 апреля, начнет работу украинско-российская переговорная группа, цель которой — оптимизация существующих договоренностей в газовой сфере.

По данным ZN.UA, с украинской стороны переговорную группу возглавит министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, с российской – председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Договоренности о создании группы, призванной ликвидировать несправедливые в отношении Украины условия ценообразования на газ, заложенные в соглашение между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» в 2009 году, были достигнуты во время переговоров президента Украины Виктора Януковича и президента России Дмитрия Медведева в Киеве 26 апреля.

По информации издания, в ходе переговоров с главой Украинского государства Д.Медведев воспринял информацию о несправедливости существующих условий ценообразования на газ. Согласно представленным на переговорах расчетам Кабинета министров Украины, в IV квартале 2011 года цена за тысячу кубометров газа для конечного потребителя может достигнуть 510 долл. с учетом, с одной стороны, 100-долларовой скидки, а с другой – НДС и транспортировки.

По данным источников ZN.UA, позиция украинской стороны в ходе работы переговорной группы будет заключаться в следующем: «Справедливая цена на газ для Украины – это немецкая цена минус транзит и минус 100-долларовая скидка за пребывание на территории страны Черноморского флота РФ». Речь также может идти о снижении коэффициента за объем потребляемого газа, о сезонных скидках, а также об изменении тарифа за хранение.

Вполне возможно, что другим вариантом решения вопроса может рассматриваться замена базового значения формулы ценового расчета. С января 2009 года по сегодняшний день базовая цена в формуле определена в размере 450 долл. Украинская сторона считает, что объективная базовая цена в формуле должна составлять 179 долл. за тысячу кубометров.

Напомним, до подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года Украина импортировала газ из России по цене 179 долл. за тысячу кубометров. Газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, зафиксировали максимальную цену на российский газ для Украины в размере 450 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщалось, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования. 

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