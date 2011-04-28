КПУ инициирует всеукраинский референдум по 9 вопросам

Коммунистическая партия намерена инициировать проведение всеукраинского референдума по ряду вопросов.

Об этом говорится в обращении лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, размещенном на официальном сайте партии.

«С 1 мая 2011 года, а этот день для всех трудящихся – день борьбы и протеста – Компартия начинает всенародный референдум! Я призываю каждого из граждан Украины – определиться и дать ответы на вопросы референдума. А затем все мы вместе потребуем от власти реализации воли народа», - говорится в обращении П.СИМОНЕНКО.

В частности, КПУ намерена вынести на референдум такие вопросы:

1. Согласны ли Вы, что в Конституции Украины должен быть закреплен запрет (мораторий) на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения?

2. Согласны ли Вы, что ключевые отрасли экономики должны находиться в государственной собственности и что в связи с этим необходимо провести национализацию предприятий нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной промышленности, электроэнергетики и железнодорожного транспорта?

3. Согласны ли Вы, что размер платы за жилье и коммунальные услуги не должен превышать 10% от общего дохода семьи?

4. Поддерживаете ли Вы введение государственной монополии на продажу спиртных напитков и табачных изделий, доходы от которой должны направляться на пополнение Пенсионного фонда и поддержку государственных учреждений здравоохранения?

5. Согласны ли вы, что государство должно взять на себя ответственность за продовольственную безопасность страны, за качество продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости и установить жесткий контроль над ценами на эти товары?

6. Согласны ли Вы, что в стране должен сохраниться установленный действующим законодательством возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин, а также сохранена государственная солидарная система пенсионного обеспечения?

7. Согласны ли Вы, что вторым государственным языком должен быть русский?

8. Согласны ли Вы, что необходимо отказаться от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и пересмотреть условия вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)?

9. Согласны ли Вы, что Украине необходимо присоединиться к Таможенному союзу и войти в Единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном?