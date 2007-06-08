Мороз говорит, что в глаза не видел Бессмертного с его обвинениями

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ утверждает, что Роман БЕССМЕРТНЫЙ, назначенный заместителем главы Секретариата Президента, ни к кому не обращался в парламенте о выдаче ему трудовой книжки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам А.МОРОЗА, проведено служебное расследование и установлено, что «ни к кому Роман БЕССМЕРТНЫЙ не обращался с предложениями о выдаче ему трудовой книжки».

А.МОРОЗ отметил, что это расследование проведено в связи с обвинениями Р.БЕССМЕРТНОГО в адрес председателя Верховной Рады, Секретариата Верховной Рады по поводу того, что ему не выдают трудовой книжки, и «он там два месяца не может получить заработной платы».

А.МОРОЗ отметил, что в соответствии с Конституцией, Р.БЕССМЕРТНЫЙ должен был в течение 20 дней либо сложить депутатские полномочия, либо уволиться с должности заместителя главы Секретариата Президента. По его словам, «он (Р.БЕССМЕРТНЫЙ – УНИАН) этого не сделал, заявления не подавал».

А.МОРОЗ подтвердил, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ не получал заработную плату в Верховной Раде, поскольку не работал в это время в парламенте, но «депутатские средства получал, о чем есть справка из бухгалтерии». «За это время он (Р.БЕССМЕРТНЫЙ – УНИАН) получил 20 тыс. грн. Я думаю, что он у него было за что, так сказать, свести концы с концами», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что ему в Верховной Раде ему не отдают трудовую книжку, и обещал обратиться в связи с этим в суд.

“Еще в апреле месяце, после назначения меня заместителем главы Секретариата Президента, я написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом я уже неоднократно говорил”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он сообщил, что еще утром 6 июня в который раз пытался забрать в Аппарате ВР трудовую книжку. “Эта волокита продолжается еще с апреля. Я назначен на должность в Секретариат Президента, а трудовую из парламента не могу забрать”, - сказал он.

“Более того, кроме моего заявления, есть еще решение Межпартийного съезда блока “Наша Украина” о сложении депутатских полномочий, - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ. - После того, как мне вчера снова не отдали трудовую книжку, я обратился с официальным письмом к руководителю Аппарата ВР Валентину ЗАЙЧУКУ и сообщил ему, что мне не отдают трудовую книжку”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что если он 7 июня не заберет свою трудовую, то уже 8 июня намерен обратиться в суд.