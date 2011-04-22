Депутат Иванющенко отрицает свое влияние на министра

Бизнесмен и народный депутат Юрий ИВАНЮЩЕНКО, который считается приближенным к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, отрицает свое влияние на министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Об этом он сообщил газете Kyiv Post.

Бизнесмен, среди деловых интересов которого фигурирует аграрная сфера, назвал отношения с профильным министром “достаточно комфортными и дружескими”, однако категорически отрицал, что он имеет какое-либо влияние на Н.ПРИСЯЖНЮКА.

“Что за наивность! Разве вы не знаете, как проходит процесс принятия решений в Кабинете министров? Это же процесс со многими необходимыми составляющими. Пожалуйста, не нужно приписывать мне какие-то мифические возможности, - сказал Ю.ИВАНЮЩЕНКО. - Как участник рынка я передаю министру и его подчиненным собственное виденье того, как должен развиваться этот рынок. Но то же делают и другие участники рынка. Так было всегда”.