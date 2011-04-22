Немырю допрашивали около 6 часов

Допрос бывшего вице-премьер-министра Украины, заместителя председателя партии «Батькивщина» Григория НЕМЫРИ в Генеральной прокуратуре продолжался около 6 часов.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Наталия ЛЫСОВА.

Допрос Г.НЕМЫРИ происходил в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня Г.НЕМЫРЯ был впервые вызван на допрос в Генпрокуратуру. Сегодня же следователи также допрашивали еще несколько бывших чиновников, в частности экс-министра Кабинета министров Петра КРУПКО, а также бывшего руководителя аппарата Кабинета министров Михаила ЛЕВИНСКОГО.

Во время перерыва в проведении допроса Г.НЕМЫРЯ сообщил журналистам, что следствие отказалось принять во внимание экспертные заключения Европейской комиссии и еврокомиссара по вопросам энергетики относительно оценки газовых соглашений, подписанных правительством Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году с Россией.