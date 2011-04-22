Суд вернул Киеву 302 га земли

В Киеве по искам Генеральной прокуратуры Хозяйственный суд вернул государству еще свыше 302 га земли, незаконно выделенных столичной властью в предыдущие годы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

По их данным, по результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в 2007 году обслуживающими кооперативами "Технолог", "Педагог" и "Соцстроительство" земельных участков, расположенных в Голосеевском районе столицы, общей площадью свыше 302 га.

Так, решениями Киевского городского совета от 1 октября 2007 года вопреки требованиям Земельного и Жилищного кодексов, Законов "О природно-заповедном фонде Украины" и "Об охране культурного наследия" передано указанным кооперативам земли природно-заповедного фонда и историко-культурного назначения площадью 302,79 га, в том числе 220,99 га безвозмездно в частную собственность для строительства жилья и 81,8 га в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории. При этом основателями этих кооперативов были только по четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем указанные кооперативы передали земельные участки, которые были предоставлены им в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

Учитывая нарушения действующего законодательства, допущенные при предоставлении земельных участков и создании указанных кооперативов, Генеральной прокуратурой в Хозяйственный суд Киева были предъявлены три иска, которые 21 апреля судом удовлетворены.

Признаны недействительными указанные решения Киевского городского совета, государственные акты на землю и признано отсутствие у указанных кооперативов и дальнейших приобретателей права собственности на эти земельные участки.

В целом с учетом предыдущих судебных решений по искам Генеральной прокуратуры Украины отменены незаконные решения Киевского городского совета о передаче обслуживающим кооперативам свыше 960 га земель природно-заповедного и историко-культурного назначения стоимостью свыше 1,3 млрд. грн., информировали в ГПУ.