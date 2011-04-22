Тимошенко думает, что Генпрокуратура умывает руки, как Понтий Пилат

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО сегодня знакомилась с материалами уголовного дела относительно использования средств по Киотскому протоколу и закупки медицинских автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Сегодня я знакомилась с делом, а Григория НЕМЫРЮ, Михаила ЛЕВИНСКОГО и других представителей нашей команды допрашивали по газовому делу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня с ней не проводили никаких очных ставок.

Лидер «Батькивщины» иронически предположила, что такие массовые вызовы ее бывших членов правительства связаны со Страстной пятницей. «Помните, Понтий Пилат умывал руки… Я думаю, что Генпрокуратура таким образом тоже умывает руки, потому что им нужно каким-то образом отчитываться перед своими хозяевами, и им нужно каждый день докладывать, что наша политическая команда терроризируется», - добавила она.