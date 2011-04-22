Тимошенко в Пасхальную ночь обещает быть «во всех храмах»

планирует посетить несколько храмов разных христианских конфессий

Киев. 22 апреля. УНИАН. Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО в Пасхальную ночь планирует посетить несколько храмов разных христианских конфессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«У меня сложилась еще со времен моего премьерства добрая традиция, когда я всех христиан, которые празднуют Пасху, в этот день, а вернее, в ночь, поздравляю с праздником. Именно поэтому я буду во всех храмах, где люди будут праздновать Пасху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что проведет Пасхальные дни в кругу своей семьи.

«Ко мне как раз приезжает вся моя семья из Днепропетровска, учитывая, что я не могу выехать из города Киева. Поэтому будем праздновать Пасху вместе с семьей здесь, в Киеве», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.