В НУ заявляют, что люди Могилева не пускают их делегатов на съезд

В партии «Наша Украина» заявляют, что Министерство внутренних дел препятствует делегатам от организаций «Нашей Украины» Львовской и Волынской областей приехать на Х съезд партии, который должен состояться 27 апреля в Киеве.

Как сообщает пресс-служба партии, руководители парторганизаций Львовской и Волынской областей отмечают, что автомобильные перевозчики отказываются заключать договоры о пассажирских перевозках, ссылаясь на запрещение областных управлений Министерства внутренних дел Украины.

На этот счет представители депутатской группы «Наша Украина» в парламенте передали министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ депутатское обращение, в котором требуют обеспечить беспрепятственный проезд «нашеукраинцев» на съезд.

В обращении отмечается, что народные депутаты от «Нашей Украины» считают такие действия со стороны Министерства внутренних дел Украины давлением на партию и попыткой помешать в проведении съезда.

«В связи с этим мы призываем относиться беспристрастно к оппозиционной политической партии, и просим обеспечить беспрепятственный проезд делегатов X съезда политической партии «Наша Украина» в Киев 26-27 апреля. Просим должным образом отреагировать на наше обращение и проинформировать нас о результатах его рассмотрения в установленный законодательством срок», - говорится в обращении, подписанном Андреем ПАРУБИЕМ, Владимиром КАРПУКОМ, Владимиром ВЯЗИВСКИМ и Лилией ГРИГОРОВИЧ.

Как сообщалось, «Наша Украина» планирует провести съезд под открытым небом, под стенами Верховной Рады.