Колесников признал, что украинским дорогам и гонка к Евро-2012 не поможет

В Украине к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года значительного улучшения состояния дорог не предвидится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на Национальном семинаре журналистов региональных СМИ.

«Вообще УЕФА не имеет таких жестких требований по дорогам. Протяженность Украины 1500 км, и построить дороги за полтора-два года практически невозможно. Для этого надо иметь материальные ресурсы. В Украине нет рынка для создания платных автодорог», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что в Украине стоимость строительства дорог значительно ниже, чем к примеру, в Китае. По словам министра, дешевизна строительства дорог не способствует наращиванию объемов работ, так как это невыгодно строительным компаниям. В целом он отметил, что те дороги, которые строятся к Евро-2012, фактически не связаны с проведением чемпионата, и рано или поздно должны были быть построены.

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВ привел пример Испании, которая, по его словам, в начале 90-х годов построила платную магистраль, по которой никто не ездил, при том что бесплатными дорогами испанцы пользовались очень активно. "Если испанцы не имели финансовых возможностей ездить, то украинцы их получат не так быстро", - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он подчеркнул, что со следующего года автодороги в Украине будут строиться «исключительно за счет акцизов».

«Если все предприятия, которые продают топливо, будут добросовестно выполнять свои обязательства, а вы знаете, что мы отменили транспортный налог и перешли на принцип... Я думаю, что Украина за 5-7 лет получит абсолютно новую дорожную инфраструктуру», - сказал вице-премьер.