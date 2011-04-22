Королевская: власть скручивает народу известную фигуру из трех пальцев

Власть целенаправленную уничтожает средний класс, и нежелание исправлять Налоговый кодекс – неотъемлемая часть этой политики. Так народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») прокомментировала УНИАН заявление Партии регионов о том, что сокращение в Украине числа физических лиц – предпринимателей не свидетельствует о том, что новый Налоговый кодекс плох.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «когда весь мир видит, что происходит в стране, когда статистика кричит о закрытии предприятий и ухудшении делового климата, власть продолжает репрессии против людей, которые сегодня и так находятся на грани выживания. Подобные заявления о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей», а Налоговый кодекс – не так плох, это крайнее лицемерие и цинизм».

По словам депутата, «нежелание рассматривать пакет «народных реформ», которые могли бы улучшить снять препятствия для развития экономики, остановить беспредел контролирующих органов, снизить налоговую нагрузку на пенсионеров и инвалидов – это неуважение и презрение к своему народу. Вместо того, чтобы прислушаться к людям, им демонстративно скручивают известную фигуру из трех пальцев».

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Верховная Рада отклонила внесенные Н.КОРОЛЕВСКОЙ законопроекты №7535 (об усилении ответственности должностных лиц за препятствование предпринимательской деятельности), №8018 (о введении моратория на контрольные проверки до 1 января 2012 года), №8287 (об отмене уплаты единого социального взноса работающими пенсионерами и инвалидами) и №8276 (об упрощенной системе налогообложения) в рамках пакета «народных реформ», разработанного при участии более 300 общественных организаций и профсоюзов.

По данным Государственной налоговой администрации Украины, за первые три месяца 2011 года 56 тысяч 613 физических лиц - предпринимателей прекратили свою работу, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2010 года.