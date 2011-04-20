В ГПУ говорят, что Мельниченко следователю на угрозы не жаловался

Генеральная прокуратура Украины не владеет информацией относительно угроз жизни свидетелю по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-майору Управления госохраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО и он до сих пор не обращался к следователю по этому вопросу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры уполномочен информировать, что уголовное дело по обвинению экс-охранника Президента Украины было закрыто в 2005 году тогдашним генпрокурором Святославом ПИСКУНОМ, и следствие в нем не проводится.