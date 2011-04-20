Место Довгого заняла Герега

Киевсовет поддержал кандидату Галины ГЕРЕГИ на должность секретаря Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за ее кандидатуру проголосовали 89 из 90 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ от себя лично и депутатского корпуса поздравил ее с избранием и предложил взять слово.