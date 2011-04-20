Более трети нардепов превысили лимиты на бесплатный проезд

Больше трети - 173 народных депутата - превысила прошлогодние лимиты на бесплатный проезд.

Об этом пишет "Газета по-українськи" (№ 57 от 20 апреля).

"Рекордсменом стал крымский бизнесмен, бютовец Андрей СЕНЧЕНКО. Вместо установленных 26,8 тыс. грн. потратил 295 тыс. грн.", - пишет газета.

В то же время народный депутат А.СЕНЧЕНКО опроверг эту информацию. "Это недостоверная информация. 200 перелетов просто не может быть! У нас 52 недели в году. Это приблизительно сотня полетов. Иногда бывают события, когда я могу полететь среди недели в Крым. Десяток перелетов за год может наберется. То есть, нормально работающий депутат - это 60 перелетов в одну сторону и столько же в другую", - цитирует "Газета по-українськи" народного депутата.

По информации издания, второе место в списке "рекордсменов" также занял представитель фракции "БЮТ-батьківщина", житель Одессы Олег РАДКОВСКИЙ - 211 тыс. грн., а третье - представитель фракции Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ - 203 тыс. грн.

"Мои помощники проверяют эту информацию. Приведенные цифры приходятся на период, когда я совмещал должности депутата и губернатора Львовской области. Командировочные расходы ложились на бюджет Львовской области. У нас проблема с ценами на внутренние перелеты. Билет в Харьков стоил около 3 тысяч гривен. Это можно сравнить с ценой билета в Москву или Дюссельдорф", - прокомментировал ситуацию В.ГОРБАЛЬ.

Следующими в списке также идут представители фракции "БЮТ-Батьківщина" - Михаил СОКОЛОВ (192 тыс. грн.) и Александр РЯБЕКА (178 тыс. грн.).

"Нардепу, согласно закону, предоставляется право на бесплатные поездки по стране всеми видами транспорта, кроме такси. Расходы возмещают из бюджета Верховной Рады", - напоминает "Газета по-українськи".