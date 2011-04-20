Повар Януковича имеет статус госслужащего

Личный повар президента Виктора Януковича Надежда Маренцева работает помощником-консультантом депутата от Партии регионов.

Об этом стало известно "Украинской правде".

Маренцева сопровождала Януковича на форуме в Давосе в качестве помощника народного депутата.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что Маринцева с 5 мая 2010 года работает помощником-консультантом депутата от Партии регионов Юлии Ковалевской и эта должность отнесена к 4-й категории должностей государственных служащих.

До назначения консультантом депутата Ковалевской Маринцева с 2008 года работала помощником-консультантом другого депутата от Партии регионов - Андрея Кравца.

Во времена первого премьерства Януковича она была оформлена в аппарате Кабмина, а после перехода Януковича в оппозицию 2005 году значилась поваром в ресторанном комплексе "Звездный", который тогда возглавлял нынешний руководитель ГУД Кравец.