Довгий напоследок еще назначил заседание Киевсовета

Пленарное заседание сессии Киевсовета начнется 20 апреля в 14.00.

Об этом говорится в распоряжении заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета от 19 апреля, текст которого обнародован на официальном сайте Киевской городской власти. Документ подписан Олесем ДОВГИМ, который сегодня был отправлен в отставку.

Как сообщал УНИАН, 112 депутатов Киевсовета из 113 зарегистрированных проголосовали за удовлетворение заявления О.ДОВГОГО о его добровольной отставке с должности секретаря городского совета.

На завтрашнем заседании путем тайного голосования будет избран новый секретарь Киевсовета.

Согласно озвученной сегодня депутатами информации, рассматриваются две основных кандидатуры - Галина ГЕРЕГА (фракция ГАК) и Владимир ДЕЙНЕГА (фракция Партии регионов).