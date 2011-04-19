БЮТ настаивает на немедленном снижении цены на газ для населения

Фракция "БЮТ-Батькивщина" готова настаивать на отмене Харьковских соглашений в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Роман ЗАБЗАЛЮК.

Он отметил, что его фракция настаивает на создании временной следственной комиссии ВР для детального расследования «факта антиконституционного подписания так называемых Харьковских соглашений».

«Если комиссией будут выявлены грубые нарушения законодательства Украины, то фракция будет настаивать на отмене действующих соглашений в судебном порядке», - подчеркнул Р.ЗАБЗАЛЮК.

Он также отметил, что фракция настаивает на «немедленном снижении цены на газ для граждан».

По словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, во время подписания Харьковских соглашений украинская власть заявляла, что стоимость газа для населения не будет подниматься, но за это время повышение стоимости произошло уже дважды.

«Украинское общество убедилось в несостоятельности такой власти отстаивать национальные интересы, в неспособности удержать экономическую ситуацию, сдержать рост цен на продукты питания, тарифы, бензин и выполнить хотя бы одно обещание – не поднимать цену на газ для населения», - отметил Р.ЗАБЗАЛЮК.