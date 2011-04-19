Доний сыграл Петлюру

Народный депутат Украины от “Народной самообороны” Олесь ДОНИЙ сыграл роль Симона Петлюры в историческом фильме “Украинская революция” режиссера Ивана КАНИВЦА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

По словам О.ДОНИЯ, фильм рассказывает о событиях в Украине в 1917-18 годы и снят по воспоминаниям Всеволода Петрива - военного и общественного деятеля, писателя, военного министра и генерал-хорунжего Армии УНР, который защищал Киев от большевистских войск во главе с Муравьёвым.

“Вообще это документальное кино, но там, где не хватает документальных фото- и видеоматериалов, используется историческая реконструкция. В одном из небольших эпизодов принял участие и я. Мне позвонил давний приятель Богдан БЕНЮК, который будет озвучивать этот фильм, и предложил участие. Я думаю, что это будет один из примеров качественного документального кино”, - сказал О.ДОНИЙ.

Он отметил, что режиссер не имеет государственного заказа на фильм об украинской истории, поэтому снимает его за собственные деньги и с помощью друзей и единомышленников.