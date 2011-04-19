Самую дорогую квартиру в Великобритании купил Ахметов

Народный депутат Украины от Партии Регионов Ринат Ахметов стоит за покупкой пентхауза рядом со знаменитым Гайд-парком в Лондоне, сообщает Зеркало недели со ссылкой на Financial Times. Квартира в элитном жилом комплексе One Hyde Park обошлась депутату в 136,6 млн фунтов стерлингов (около 223 млн долларов).

По сообщению газеты, Р.Ахметов потратит только на внутреннюю отделку трехэтажных аппартаментов 60 млн фунтов стерлингов (около 98 млн долларов).

В то же время пресс-секретарь Р.Ахметова Елена Довженко назвала One Hyde Park «портфельной инвестицией» компании SCM.

One Hyde Park называют «дворцово-парковым ансамблем в самом центре Лондона». Цены на аппартаменты в нем достигают 100 тыс. долларов за 1 кв. м

Владелец здания, Project Grande (Guernsey) Limited, является совместным предприятием Christian Candy и премьер-министра Катара