Томенко: когда мы говорим Довгий - мы понимаем Черновецкий

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что фракции, которые представляют оппозиционные партии в Киевсовете, однозначно будут голосовать за освобождение Олеся ДОВГОГО от должности секретаря Киевсовета.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о возможном развитии событий на сегодняшней сессии Киевсовета в эфире радио «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, при той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в столице, такое решение вообще не подлежит обсуждению, поскольку по делу так называемой преступной деятельности «молодой команды ЧЕРНОВЕЦКОГО» нет больше или меньше виновных, и все должны нести солидарную ответственность. «Так вот, когда мы говорим ДОВГИЙ – мы понимаем ЧЕРНОВЕЦКИЙ и, как следствие, все решения, которые принимались против интересов киевской общины и украинской столицы», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его убеждению, вполне очевидно, что все оппозиционные фракции обязаны единогласно поддержать это увольнение.

Что касается назначения нового секретаря Киевсовета, то Н.ТОМЕНКО напомнил, что он является сторонником того, чтобы власть изменяли сами киевляне, и были проведены досрочные выборы Киевского городского головы и Киевсовета.

В то же время он отметил, что, поскольку большинство Верховной Рады не поддержало такую инициативу (на прошлой сессионной неделе парламент не поддержал проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского головы), то, очевидно, в Киевсовете состоится формирование нового большинства и избрание нового секретаря.

«Очевидно, за нового секретаря Киевсовета будут голосовать те фракции, которые поддерживают деятельность Президента и назначенного им председателя КГГА Александра ПОПОВА. Относительно оппозиционных фракций, то они это решение поддерживать не будут», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты “Сегодня”, О.ДОВГИЙ 18 апреля написал заявление об отставке с должности секретаря Киевсовета.

Для отставки О.ДОВГОГО нужен 61 депутатский голос.