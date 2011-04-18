Довгий все-таки написал заявление об отставке

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня написал заявление об отставке.

Об этом сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на самого Довгого.

По данным СМИ, заявление было написано в понедельник около 20.00.

"Я зарегистрировал заявление. Попросил у своей фракции его поддержать. Также попрошу всех депутатов, чтобы его поддержали, потому как голосов все равно нет. Мотивацию этого я скажу завтра. Я проинформировал об этом своих коллег и Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО) Я попросил их меня понять", - цитирует издание секретаря Киевсовета.

Газета при этом отмечает, что еще в 16.20 сегодня, в понедельник, О.ДОВГИЙ опровергал все слухи о своем увольнении.