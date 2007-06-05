Приближение выборов обостряет отношения между БЮТ и тернопольским губернатором

Глава Тернопольской областной государственной администрации Иван СТОЙКО отвергает обвинения в препятствовании деятельности предпринимателей из БЮТ.

В своем заявлении, обнародованном сегодня на сайте облгосадминистрации, заявления лидера областной ячейки БЮТ, народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО относительно искусственных препятствий при регистрации предприятий, к которым имеют отношение члены партии “Батьківщина”, он назвал “перлами”. По словам И.СТОЙКО, “эти предположения являются необоснованными и бессмысленными, ввиду того, что руководство области неоднократно выражало заинтересованность в развитии малого бизнеса и привлечении инвестиций в экономику края”.

“Я понимаю желание отдельных политических сил собрать дополнительные дивиденды накануне выборов, однако считаю, что такие действия никоим образом не способствуют налаживанию нормального и конструктивного диалога, о потребности которого говорит господин ДЕРЕВЛЯНЫЙ”, - идет речь в заявлении Тернопольского губернатора.

“Поражает тот запал, с которым представители партии “Батьківщина” пытаются очернить областную государственную администрацию!, - отмечает І.СТОЙКО. - Если верить их словам, то получается, что в области никто ничего не делает, а лишь сидит и ожидает, когда придут ребята из партии “Батьківщина” и расскажут о существующих проблемах, а заодно и покажут пути их решения! Но реальная ситуация выглядит совсем иначе – люди, уже получившие депутатский мандат, но еще так и не научившиеся общаться по-человечески, пользуясь лишь языком ультиматумов, собственными фантазиями и амбициями, систематически создают конфликтные ситуации, пытаясь впоследствии позиционировать себя как беспрекословных моральных авторитетов и специалистов во всех сферах жизнедеятельности Тернопольской области и государства”, - отметил И.СТОЙКО в заявлении.