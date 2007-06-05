Коалицианты откровенно издеваются над Ющенко

Народный депутат, член фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ считает, что указ Президента о проведении досрочных выборов 30 сентября не отвечает Конституции и действующему законодательству.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН. По его словам, Президент в последнее время действует «в рамках анекдота – будете смеяться, но Верховная Рада опять распущена».

В частности, по словам народного депутата, до сих пор юридически не завершена процедура сложения полномочий 150 народными депутатами-оппозиционерами. Таким образом, по словам Е.ФИЛИНДАША, один из пунктов договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем ВР не выполняется.

Кроме того, отметил он, одна из статей указа противоречит Конституции Украины, поскольку предусматривается, что избирательная кампания по проведению досрочных выборов должна происходить в течение 60 дней.

Народный депутат отметил, что в связи с этим соответствующий указ должен был быть подписан 30 июля.

Е.ФИЛИНДАШ отметил, что учитывая все вышесказанное законных предпосылок для подписания указа нет. «Это очередной шедевр полета мысли Секретариата Президента», - сказал Е.ФИЛИНДАШ.

Он также выразил уверенность, что и последний указ Президента не будет выполняться и парламент будет собираться на пленарные заседания.

В то же время народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партия регионов) называет последний указ Президента «действительно юридически никчемным документом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал в интервью журналистам .

По его словам, этот указ не может быть выполнен. Он считает, что, никто не имеет права его выполнять по одной причине - он издан на основании события, которое не имело места, то есть на основании того, что в ВР якобы на сегодня есть менее 300 народных депутатов.

Т.ЧОРНОВИЛ утверждает, что сегодня в парламенте 450 народных депутатов и фракции БЮТ и «Наша Украина» «существуют в полном составе, кроме тех людей, которых они исключили из своего состава». Он отметил, что эти два блока провели съезды, на которых «приняли абсолютно странные решения, которые до сих пор нигде не зафиксированы».

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что кроме того, не «обнулены» списки этих блоков. По его словам, даже если ЦИК примет во внимание «нелегитимные решения съездов», то около 60 народных депутатов из фракции «Наша Украина» стоят в очереди на получение мандатов.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что «мы свою часть договоренностей с президентом Украины выполнили на 100%», а теперь БЮТ и «Наша Украина» должны обеспечить правовые основы для проведения досрочных выборов.

По его словам, «в данном случае Президент издал действительно юридически никчемный документ, который не может быть основой для внеочередных выборов, исходя из этой причины, что внеочередные выборы проводят через 60 дней после указа Президента Украины». По его словам, для того, чтобы выборы состоялись 30 сентября указ Президента «должен был появиться не раньше 30 июля».

«Сейчас этот указ не является основой для того, чтобы начинать какую-нибудь избирательную кампанию», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.