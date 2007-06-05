В списке НУ Мороз насчитал 40 созревших кандидатов в нардепы

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что около 40 кандидатов в народные депутаты из избирательного списка блока «Наша Украина» не желают отказываться от будущего депутатского статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании ВР.

По словам А.МОРОЗА, говорить о нелегитимности парламента нет оснований, пока не будет получено подтверждение от Центральной избирательной комиссии, что на место выбывших депутатов, в частности, от «Нашей Украины», не придут кандидаты, которые есть в избирательном списке .

А.МОРОЗ призвал: «Давайте подождем спокойно, без нервозности» разрешение данной ситуации.