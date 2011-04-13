УНП и "Свобода" начали кампанию против достройки Хмельницкой АЭС

В Ровно областные организации Украинской народной партии и ВО «Свобода» начали сбор подписей под обращением против достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которое будет отправлено президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ .

Как передает корреспондент УНИАН, активисты областных организаций упомянутых партий проводят с гражданами разъяснительную работу, раздавая им соответствующую литературу.

Кроме того, на центральной площади города Майдане Независимости разбита палатка и уставлен большой баннер, призывающий не быть равнодушным и поставить свою подпись против достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В обращении, которое будет отправлено руководителям страны, говорится, что жители Ровенской области глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией с достройкой третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Особое беспокойство вызывает состояние реакторной установки, срок эксплуатации которой составляет 60 лет.

«У нас нет гарантий того, что водный баланс бассейна реки Горынь не будет нарушен в связи с достройкой еще двух блоков. После событий в Японии у нас нет уверенности в том, что Чернобыльская беда не повторится на Ровенщине. Требуем от Вас запретить планируемую достройку Хмельницкой АЭС с использованием устаревших реакторов и сомнительных технологий. Только безопасность нас и наших детей должна быть основой принятия решений», - отмечается в обращении.

Областная организация УНП также призвала всех желающих поставить свою электронную подпись под упомянутым обращением и отправить ее на адрес пресс-службы облорганизации партии.

Негативное отношение к достройке новых энергоблоков высказала и областная организация ВО «Свобода». В частности, в сообщении ее пресс-службы говорится, что «в достройке еще двух блоков ХАЭС нет экономической необходимости, ведь в Украине есть избыток электроэнергии, а ожидаемого роста ее потребления не происходит».

Председатель облорганизации "Свободы", руководитель ее фракции в облсовете Олег ОСУХОВСКИЙ заявил, что "свободовцы" также начинают сбор подписей против достройки новых реакторов на украинских АЭС.

По мнению О.ОСУХОВСКОГО, деньги на достройку новых энергоблоков - а это более 40 млрд грн - целесообразнее вложить в мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению.