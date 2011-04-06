Почему Тигипко проигнорировал встречу с предпринимателями?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК назвал вице-премьера Украины Сергея ТИГИПКО трусом и заявил о невозможности дальнейшего конструктивного диалога с властью по поводу экономических реформ.

Об этом З.ШКИРЯК заявил в связи с запланированной на 5 апреля встречей Совета предпринимателей Украины с вице-премьером и представителями Кабмина, сообщила пресс-служба политика. На этой встрече ее участники должны были обсудить с С.ТИГИПКО законопроекты “Народной реформы”, предложенные Советом предпринимателей Украины и зарегистрированные народным депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ.

В частности, З.ШКИРЯК заявил: «Мы в очередной раз убедились в нежелании власти идти на прямой диалог с общественностью. Вместо того, чтобы прийти и выслушать альтернативную точку зрения, принять к рассмотрению законопроекты, вице-премьер Сергей ТИГИПКО проигнорировал эту встречу и не явился. Я расцениваю такой шаг как банальную трусость этого высшего государственного чиновника».

З.ШКИРЯК напомнил, что поручение по проработке альтернативных законопроектов С.ТИГИПКО получил лично от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, после проведенного 25 марта Автомайдана.

“Но, наверно, или ТИГИПКО не уважает своего шефа или, возможно, это предварительно спланированная АЗАРОВЫМ технология очередного «развода» общества. Понятно одно, ТИГИПКО боится открытого разговора”, - отметил политик.

Лидер ГО “Новый Киев” подчеркнул, что «бездарная политика правительства АЗАРОВА и ТИГИПКО привела к тому, что около 70% населения Украины находится на грани бедности”.

По его словам, непонятно, какие еще нужны аргументы для того, чтобы “эти горе-реформаторы проснулись”.

“Наверно, легко бегать по телеэфирам, конференциям и «срежиссированным представлениям» о важности их реформ... Думаю, что очень легко требовать от людей платить грабительские налоги после того, как свои в госказну не попали... И, безусловно, очевидно, что ТИГИПКО с заработанными в этом году миллионами, нет дела до тех, кто сегодня поставлен на грань выживания в собственном государстве…», - заявил З.ШКИРЯК.

В связи с вышеизложенным лидер «Нового Киева» заявил о невозможности дальнейшего конструктивного диалога с властью и правительством Н.АЗАРОВА.

«Своим безответственным поведением власть еще раз доказала свою несостоятельность к конструктивному диалогу с общественностью. С сегодняшнего дня мы принимаем решение о мобилизации людей, представителей всех социальных групп населения Украины. Реального влияния на ситуацию в стране, кроме массовых протестов и акций гражданского неповиновения, нет. Поэтому мы начинаем формирование инициативных групп в рамках бессрочной всеукраинской гражданской акции «Вперед» во всех регионах Украины. Акция будет продолжаться до тех пор пока правительство во главе с АЗАРОВЫМ, ТИГИПКО, ТАБАЧНИКОМ и пр. в полном составе не уйдет в отставку», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

О старте всеукраинской гражданской акции «Вперед» будет объявлено сегодня, 6 апреля, в информагентстве УНИАН во время пресс-конференции народного депутата Украины Н.КОРОЛЕВСКОЙ, представителей Совета предпринимателей Украины и общественности.