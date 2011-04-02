Тимошенко говорит: убитый однопартиец отказывался переходить в ПР

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что убийство ее однопартийца в Хмельницкой области Адама Яхиева имеет не только бизнесовый, но и политический подтекст.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Застрелили сегодня ночью. Четверых детей имеет. Какое горе. Много государственных наград, депутат облсовета трех созывов. Отказывался переходить в Партию регионов", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что на форумах многие пользователи также указывают, что если бы депутат Хмельницкого облсовета не был депутатом от БЮТ, его бы не убили.

"В Хмельницком убили нашего депутата. За малый бизнес. На форуме читаю: не нужно было идти в БЮТ - не убили бы. Страшные времена, страшная логика", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в ночь на 2 апреля убит депутат Хмельницкого областного совета от "Батькивщины", известного в области бизнесмена А.Яхиева.

По словам председателя Хмельницкой областной организации ВО "Батькивщина", народного депутата от БЮТ Василия КРАВЧУКА, "убийство произошло прошлой ночью в собственном доме депутата облсовета. Он убит из 9-миллиметрового оружия. Одна из версий - это сведение счетов и бизнесовых интересов", - отметил он.

В.КРАВЧУК сообщил, что в субботу, 2 апреля, должно было состояться собрание акционеров ОАО "Адамс", генеральным директором которого являлся А.Яхиев.