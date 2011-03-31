Довгий рассказал Попову, что его замы прикрываются статусом главы КГГА

Заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ не видит конфликта во взаимоотношениях между горгосадминистрацией и городским советом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, об этом он заявил после заслушивания отчета председателя КГГА Александра ПОПОВА в Киевсовете.

«Наша позиция, так же как и Ваша, – мы должны работать в интересах общества. И каждое решение должно быть законным, выверенным и продуманным. Надеюсь, что именно такая позиция будет способствовать настройке конструктивной совместной работы. Поэтому не будем делить киевскую городскую власть на городскую администрацию и городской совет», - сказал секретарь Киевсовета.

В то же время, обращаясь к А.ПОПОВУ, Олесь ДОВГИЙ отметил, что отдельные заместители председателя КГГА прикрываются опытом, профессионализмом и статусом А.ПОПОВА и таким способом пытаются скрыть свою непрофессиональность, следствие которой - некачественная подготовка проектов решений, которые подаются на рассмотрение Киевсовета.

О.ДОВГИЙ также выразил надежду, что в дальнейшем таких ошибок удастся избежать. «Мы сможем перевернуть эту страницу, которая ведет нас не вперед, а, как минимум, останавливает на месте, что в сегодняшних экономических реалиях недопустимо», - сказал он.

«От нас с Вами, Александр Павлович, зависит то, насколько мы сможем продемонстрировать единство городского совета и администрации, продемонстрировать то, что в городе есть киевская городская власть, и она – одно целое. И основным источником этой власти – есть община города», - подвел итог секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу Киевсовета, заявил о значительных убытках, нанесенных городской общине в результате принятых советом неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

Также А.ПОПОВ отметил, что надеется на формирование в Киевсовете нового большинства, которое обеспечит возвращение городу незаконно розданных земель и собственности.