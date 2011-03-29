Дело Макаренко будет рассматривать Печерский суд

Уголовное дело по обвинению в совершении служебных преступлений бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО передано на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

Об этом УНИАН сообщил адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ.

По его словам, дело передано прокуратурой Киева еще в прошлую пятницу, в то же время, пока защитнику не известно назначен ли судья, который будет рассматривать дело.

Ю.СУХОВ выразил удивление тем, чему именно Печерский суд должен рассматривать «дело МАКАРЕНКО», поскольку, как известно, юридический адрес Гостаможни находится в Шевченковском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 марта Апелляционный суд Киева продлил на месяц срок содержания под стражей А.МАКАРЕНКО.