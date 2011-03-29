Тимошенко обещает рассказать, сколько стоил ее «абсолютно скромный перелет»

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО обещает в ближайшее время обнародовать сумму, которая была выплачена за ее перелет в Брюссель чартерным рейсом.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 28 марта поздно вечером.

В прямом эфире Ю.ТИМОШЕНКО отказалась назвать соответствующую сумму.

"Это стоило ровно столько, сколько стоит маленький, абсолютно скромный перелет в европейскую столицу. Ничего экстраординарного нет", - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что "Батьківщина" - достаточно мощная партия и может себе позволить оплатить такой перелет. "У нас есть все квитанции, и мы их предоставим", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что это является нормальной практикой, поскольку даже нынешний Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, не занимающая никаких должностей, летала чартерными самолетами, которые ей оплачивала ее партия.