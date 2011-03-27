Грищенко обещает сохранить демократию в Украине

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обещает сохранить демократию в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил, выступая на заседании, посвященном Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума.

«Мы понимаем, что для того, чтобы быть эффективными, современными, иметь возможность присоединиться к ЕС, как полноправный и приемлемый партнер, демократия должна быть сохранена», - сказал он.

Отвечая на вопрос о звучащей обеспокоенности относительно состояния демократии в стране, министр отметил, что не видит такой проблемы.

Одним из доказательств демократии в Украине К.ГРИЩЕНКО назвал присутствие на Брюссельском форуме как представителей власти, так и оппозиции, в частности, заместителя главы партии «Батькивщина» Григория НЕМЫРИ.

Кроме того, министр добавил, что еженедельно члены правительства должны встречаться в прямом эфире с представителями оппозиции в телевизионных ток-шоу, где обсуждаются самые важные проблемы.

«У нас есть постоянные и очень интерактивные дискуссии об основных проблемах с разными оппозиционными лицами и партиями. Это - живая и конкурентная демократия», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.