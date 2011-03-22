Пленки Мельниченко признали вещдоком в деле Гонгадзе

Записи бывшего охранника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКОпризнаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Записи МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам Гонгадзе», - сказал он.

Как сообщалось, осенью 2000 года Александр МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, сотрудника службы охраны тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Георгия Гонгадзе. После этого “кассетного скандала” Н.МЕЛЬНИЧЕНКО переехал в США, но позже вернулся на родину. Вопрос достоверности пленок Н.МЕЛЬНИЧЕНКО открыт до сих пор.