Симоненко решил, что ничего не должен Ющенко и оппозиции

Лидер КПУ Петр Симоненко обвиняет президента Виктора Ющенко в провокации силового развития событий.

Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой КПУ, сообщает Украинская правда.

"Ющенко дерзко демонстрирует, что не намерен придерживаться любых договоренностей и не хочет учитывать Конституцию и законы, если они мешают ему и его окружению узурпировать власть", - заявил лидер КПУ, оценивая действия секретариата президента относительно обжалования решения Соломенского суда о признание незаконным указа президента и возобновление Святослава Пискуна на должности генпрокурора.

Симоненко подчеркивает, что "вместо шагов навстречу и урегулирования политического кризиса ради сохранения целостности государства, ради покоя и благосостояния людей, Ющенко продолжает провоцировать силовое развитие событий, усиливая неконституционный контроль над силовыми ведомствами и судебной властью".

"Я подчеркиваю, что договоренности имеют смысл, если все подписанты будут их придерживаться. Президент этого не делает и таким образом снимает с Коалиции любые обязательства относительно возможности проведения досрочных выборов", - заявил лидер КПУ.

Симоненко подчеркнул, что позиция Компартии остается неизменной: досрочные выборы будут легитимными только при условиях соблюдения Конституции.

"Другого пути для решения политического кризиса не существует", - заявил лидер КПУ.