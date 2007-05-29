Наша Украина и БЮТ запланировали свои съезды на последний день мая

Съезды "Нашей Украины" и БЮТ, на которых планируется принять решение о сложении полномочий депутатами этих фракций, планируются на 31 мая. Об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что заявления 65 народных депутатов - членов фракции "Наша Украина" – «находятся у меня лично». По его словам, эти заявления были написаны еще до 24-х часов 18 апреля.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что эти заявления будут рассмотрены на межпартийном съезде в четверг, и будет принято решение относительно выхода народных депутатов из фракции.

По словам В.КИРИЛЕНКО, это будет сделано в том случае, если за два дня парламент примет все законопроекты, которые необходимы для проведения внеочередных выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил на 29 и 30 мая действие статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Статья 2 Указа Президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” предусматривала роспуск ВР V созыва.

Согласно договоренностям руководителей государства, внеочередные выборы должны состояться 30 сентября. Перед этим ВР должна принять законопроекты, необходимые для обеспечения проведения этих выборов.

Как известно, если 151 депутат сложит свои полномочия, парламент будет неполномочным, и в соответствии со ст.77 Конституциеи Украины Президент может распустить его и назначить досрочные выборы.