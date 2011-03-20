Глава КГГА едет в Москву

В понедельник, 21 марта, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ посетит Москву.

Как сообщил УНИАН проинформированный источник, программой визита предусматривается посещение Библиотеки украинской литературы города Москвы и Национального культурного центра Украины в российской столице.

Кроме этого, А.ПОПОВ встретится с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ, во время встречи планируется подписать план сотрудничества между двумя столицами.