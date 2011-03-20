Стецькив предлагает создать украинский народный фронт

Народный депутат от «Нашей Украины - Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ предлагает создать новое оппозиционное объединение - Украинский народный фронт. Об этом он пишет в статье для «Зеркала недели. Украина».

«Задача этого фронта - организовать оборону украинства от орды, расчистить авгиевы конюшни постсоветского ментального наследия, дать обществу веру в его способность побеждать, получить настоящую демократию и благосостояние», - пишет автор.

Он уточняет, что «в противовес вертикальной системе власти, надо создать асимметричную ей горизонтальную сеть, сеть сетей».

«Могу сообщить оптимистическую новость: такие сети каждый раз активнее возникают. Шаг за шагом, от дома к дому, от человека к человеку, через просветительские и экологические структуры, через домовые комитеты и экономические кооперации, через протестные движения и настоящие профсоюзы творится альтернатива. Альтернатива не только власти, альтернатива бывшему образу жизни, патернализму и коррупционному консенсусу», - отмечает Т.СТЕЦЬКИВ.