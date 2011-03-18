Пшонка заметил: преступлений против журналистов с каждым годом все больше

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что ежегодно увеличивается количество преступлений, совершенных против журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время заслушивания депутатами информации Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел о ходе расследования дела об исчезновении журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, других резонансных дел, связанных с защитой прав журналистов.

В частности, по словам генпрокурора, в 2008 году таких преступлений было 14, в 2009 – 20, и в 2010 – 33.

«Подавляющее большинство из них пострадали от общекриминальных правонарушений», - сказал В.ПШОНКА.

В то же время, отметил генеральный прокурор, преступлений, связанных непосредственно с профессиональной деятельностью журналистов, в 2008 году было 1, в 2009 – 5, и 8 - в 2010 году.

Генпрокурор заверил, что по каждому преступлению принимались адекватные меры для их раскрытия и расследования.