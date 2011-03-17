В Киеве прошел митинг против повышения цен и тарифов
Требовали индексации зарплат и пенсий
Под стенами Киевской городской госадминистрации прошел многотысячный митинг киевлян, протестовавших против повышения цен и тарифов.
Организатором митинга-протеста выступила Киевская городская организация партии «Батьківщина», сообщает пресс-служба партии.
Митингующие требовали индексации зарплат и пенсий до уровня реальной инфляции - 42,3%, - моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, снижения тарифов на проезд в общественном транспорте и приостановки роста цен на продовольственные товары.
Также возмущения участников акции вызвали новая редакция Жилищного кодекса и изъятия средств из городского бюджета, в результате которых работники бюджетной сферы города остались без муниципальных надбавок.
Люди скандировали «Долой власть!» и держали плакаты с лозунгами: «Требуем увеличить зарплаты в соответствии с уровнем инфляции!», «Увеличить зарплаты, а не капиталы Ахметову!», «При Януковиче растут цены и тарифы, а не экономика!».
Как заметили участники акции, на митинг их привела невозможность оплатить коммунальные услуги по новым тарифам: с 1 марта тарифы в Киеве увеличились на 30%, с 20-х чисел текущего месяца запланирован их новый рост. Протест киевлян вызвало и повышение стоимости проезда в городском транспорте до 3 гривен.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, требуют от власти: поддержать инициативу парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» об индексации зарплат и пенсий до реального уровня инфляции, не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве до полной замены инженерных сетей, не допустить роста стоимости проезда в городском коммунальном транспорте, отклонить предложенную Кабмином редакцию проекта Жилищного кодекса.
Также митингующие требуют отчета о деятельности исполнительного органа Киеврады за 2010 год на ближайшем пленарном заседании Киеврады.
В случае невыполнения этих требований люди обещают продолжить акции протеста.
В конце акции перед лестницей КГГА был установлен унитаз и положены куски труб, в которые полетели монеты, – так организаторы и участники акции символично изобразили «поборы» действующей власти – налоги и повышения тарифов, которые собираются с граждан, но идут совсем не на улучшение системы жилищно-коммунального хозяйства.