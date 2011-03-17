В Брюсселе состоялось первое заседание «Форума ЕС-Украина» - инициативы депутата Верховной Рады Украины Александра ФЕЛЬДМАНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Форума, вместе с А.ФЕЛЬДМАНОМ работу «Форума EC-Украина» в Европейском парламенте открывала и депутат Европарламента Адина-Иоана ВАЛЕАН.

Концепция Форума разработана с целью сближения народов Европы и Украины. «Диалог между политиками становится все более активным, а благодаря работе «Форума ЕС-Украина» мы надеемся активизировать общение граждан Евросоюза и Украины, представителей деловых кругов, гражданского общества, студентов и учителей – именно им тесные связи должны приносить наибольшую пользу”, - отметил А.ФЕЛЬДМАН на открытии Форума.

В сообщении говорится, что в течение года при поддержке влиятельных членов консультационного совета «Форум ЕС-Украина» планирует провести ряд мероприятий, направленных на построение связей между жителями Украины и ЕC, а темами Форума станут вопросы культурного наследия, прав человека, свободы передвижения, экономического сотрудничества, транспортных связей, энергетической политики и т.д.

Гостями Форума, которые выступили на его открытии, стали бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и бывший министр иностранных дел Словакии, генеральный директор по России, государствам Восточного соседства и Западным Балканам Европейской службы внешнего действия Мирослав ЛАЙЧАК. Также присутствовали члены Европарламента, представители негосударственных общественных организаций, научных и деловых кругов, украинской диаспоры.