Левочкин говорит, что Янукович выступит в ВР в начале апреля

16:24, 17 марта 2011
Политика
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С ежегодным посланием

В начале апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он отметил, что это будет не позднее, чем 8 апреля. При этом глава АП добавил, что конкретный день будет уточнен позднее.

 

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