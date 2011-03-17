Левочкин говорит, что Янукович выступит в ВР в начале апреля
16:24, 17 марта 2011Политика
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С ежегодным посланием
В начале апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.
Он отметил, что это будет не позднее, чем 8 апреля. При этом глава АП добавил, что конкретный день будет уточнен позднее.
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