В Украину приезжает один из членов семьи Форбс

В пятницу, 18 марта, в Киев из Нью-Йорка приедет один из членов семьи ФОРБС, которая на протяжении 95 лет издает главный деловой журнал в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укранского Медиа Холдинга», Мигель ФОРБС – президент по развитию компании, его приезд в Киев связан с выходом первого украинского номера «Форбс».

Он проведет ряд деловых встреч, пообщается с журналистами, примет участие в приеме по случаю выхода журнала.

«Приезд в Украину одного из самых влиятельных игроков на мировом медиарынке – это знаковое событие для страны. Господин ФОРБС сможет лично убедиться в деловом потенциале Украины», - прокомментировал издатель «Форбс» в Украине Борис ЛОЖКИН.

Пресс-брифинг, посвященный визиту М.ФОРБСА в Украину, состоится 18 марта в 15:00 в отеле "Интерконтиненталь" (ул. Б. Житомирская, 2-а).

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